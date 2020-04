Zona Norte registra 289 mortes por COVID-19. 33 só na região da Brasilândia.

Esses dados foram divulgados pela Prefeitura de São Paulo (ver mapa) apurados no período de 09 a 15 da abril. No mapa as cores vão do vermelho ao laranja claro que indicam da maior a menor incidência de casos por bairro. O Vermelho que indica mais mortes aparecem no mapa na região da Zona Norte e Zona Leste, que apresentam índices concentrados num único bairro com mais mortes.

Aqui na Zona Norte a Prefeitura dividiu em 18 bairros e em 11 deles o número de mortes foi de 17 ou mais. Esse aumento de mortes na região já é avaliado pelo alastramento no número de pessoas infectadas com o vírus, prova disso é que o Hospital da Vila Nova Cachoeirinha já está com 86% dos leitos de UTI utilizados por pacientes com o COVID-19.

Mortes por bairro/região:

Brasilândia – 33

Freguesia do Ó – 22

Jaraguá – 22

Casa Verde – 21

Cachoeirinha – 21

Limão – 21

Santana – 21

Tremembé 21

Vila Maria – 19

Tucuruvi – 17

Vila Medeiros – 17

Pirituba – 13

Mandaqui – 09

São Domingos – 09

Jaçanã – 08

Perus – 06

Vila Guilherme – 05

Anhanguera – 05