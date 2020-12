Zona Norte tem doação de sangue dias 10 e 11 de dezembro

O estoque de bolsas de sangue chegou a números alarmantes nesta pandemia. Além do medo da contaminação pelo coronavírus, o brasileiro não tem o costume de doar espontaneamente. Com o objetivo de ser um facilitador, o Santana Parque Shopping em parceria com o projeto Amor se Doa, realizam a ação nos dias 10 e 11 de dezembro, das 10h às 15h.

O projeto Amor se Doa, foi criado em novembro de 2018 por dois amigos de infância, Adriano Oliveira e Tiago Borba, com o intuito de incentivar todos em sua volta a fazer essa boa ação. Mais de 500 doações de sangue já foram realizadas, salvando mais de 2 mil vidas desde o início do projeto. Todas as doações serão direcionadas ao Hemocentro São Lucas.

Para acolher os doadores com segurança e sem aglomeração, os organizadores disponibilizaram dois links para agendamento. Quem não conseguir agendar o horário, será atendido conforme ordem de chegada.

As pessoas interessadas em doar precisam estar atentas aos requisitos necessários:

Portar documento oficial de identidade com foto; De preferência beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; Pesar acima de 52 kg; Não estar em jejum; Ter entre 16 e 69 anos; menores de 18, precisam de autorização. Estar descansado; Quem fez tatuagem, só pode doar após 12 meses.

“A doação de sangue é um ato de amor e o empreendimento realiza essas ações para incentivar cada vez mais os cidadãos a colaborar. Estamos preparados para receber a todos que queiram participar, reforçando medidas de higiene e distanciamento social”, afirma Marcus Borja, superintendente do Santana Parque Shopping.