Zoo Park chega ao Cantareira Norte Shopping para a diversão das crianças nas férias de janeiro

As crianças adoram um desafio, e este é o cenário da nova atração de férias no Cantareira Norte Shopping: o Zoo Park, que fica na praça de eventos do empreendimento, localizado no piso térreo.

O espaço possui uma estrutura com infláveis e escorregadores tipo tobogã que levam os pequenos a testar suas habilidades para desviar de obstáculos, além de um túnel selvagem, onde as crianças podem se aventurar.

“Nosso shopping é visitado por muitas famílias e as opções de lazer que proporcionamos são uma maneira de agradar os pequenos e os papais com atividades criativas e seguras, especialmente no período de férias. É importante ressaltar que, por conta da pandemia, estamos seguindo protocolos rígidos de higienização para a segurança dos visitantes e colaboradores”, comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

A entrada é permitida para crianças até 13 anos, menores de 4 anos podem brincar somente acompanhados do responsável. Os ingressos custam R$30 para o período de 30 minutos e R$1 para cada minuto adicional.

O Cantareira Norte Shopping está localizado na região norte da capital paulista, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor, importantes eixos de crescimento. E está funcionando sob uma série de medidas protetivas pela Covid-19: intensificou a higienização das áreas comuns, adotou demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária entre as pessoas, e está realizando aferição de temperatura de todos os colaboradores e clientes antes de entrarem no shopping. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras em todo empreendimento, exceto durante a alimentação.