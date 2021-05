A importância do marketing de influência no BBB21

O Big Brother Brasil chegou ao fim na última terça-feira, porém, as redes sociais da vencedora, a advogada Juliette não para de crescer. Antes da atração global estrear, a sister possuía um pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram. Hoje, uma semana após a sua vitória no reality show, a paraibana conta com mais de 27 milhões de seguidores na plataforma, entrando na seleta lista dos 25 brasileiros mais seguidos nas redes sociais, lista que é encabeçada por Neymar Jr., com 150 milhões de fãs.

Vale destacar que Juliette começou o programa sem muita mídia e aparecendo bem pouco. No entanto, com o passar do tempo, sua equipe começou a promover o engajamento e interação do público, dando um toque mais humanizado para o Instagram da sister (mesmo ela não estando em contato com seus seguidores). Com isso, Juliette inverteu seu papel dentro do programa, deixando de ser coadjuvante para a grande vencedora.

Outra estratégia utilizada pela sua equipe foi a de evitar que a imagem de Jú fosse manchada por alguma polêmica do programa, evitando assim, o temido “cancelamento”.

O Marketing de influência é a forma mais orgânica de se comunicar com um público. Na prática funciona por meio de ações executadas por influencers que direcionam seus seguidores para uma marca ou produto específico, ou seja, se você confia na opinião de alguém, facilmente você se torna influenciável por ela. Isso vale para tudo, muito além de consumo. Tudo partindo da ideia de que é muito mais fácil acreditar na indicação de alguém que você já conhece e confia.

Para o Jornalista e Consultor de Marketing Digital da Mitto Comunicação, Eduardo Micheletto, “a estratégia de marketing de influência fez com que a marca BBB voltasse ao centro dos holofotes, associando a imagem de uma marca real a uma personalidade comum, gerando maior credibilidade diante de um público que anda tão desacreditado de pessoas que recebem para falar em tom de publicidade sobre determinado produto ou serviço”, finaliza.