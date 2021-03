A importância do Marketing Digital nos dias de hoje

Para que uma empresa ganhe visibilidade na web, é importante investir em estratégias de Marketing Digital, um método mais em conta e que permite obter os mesmos resultados que uma grande propaganda publicitária. Com essa ferramenta, o seu site pode se tornar um dos primeiros no rankeamento orgânico (ou gratuito) do Google pode fazer com que mais pessoas passem a conhecer sua empresa.

A visibilidade gerada com essa estratégia permite maior geração de leads qualificados para uma empresa e, consequentemente, mais lucro. Além disso, é possível metrificar obtendo muitos dados importantes de quantas visitas o site teve diariamente e quantas conversões foram geradas a partir do marketing, de que origem veio e muitos outros dados úteis.

Porém, antes de tudo é necessário a segmentação de seu público-alvo. Definir as personas do seu produto ou serviço torna o trabalho muito mais assertivo. Buyer personas, ou apenas personas, são personagens que são criados pelos profissionais de marketing para identificar perfis de compradores que devem ser atingidos nas estratégias de marketing digital. Definição de faixa etária, gênero, gostos pessoais, possíveis palavras-chave, localização e diversas outras definições poderão dar mais força para cada anúncio, artigo e publicação que serão realizados. Esta avaliação que envolve muita pesquisa e captação do briefing com o cliente certamente auxiliará muito as atividades que um profissional de marketing realizará para a sua empresa ou projeto.

Para o Jornalista e Consultor de Marketing Digital da Mitto Comunicação, Eduardo Micheletto, “O mundo digital possibilita o acesso à informação de forma rápida e objetiva. Basta procurar por “dor na nuca” no Google, por exemplo, para encontrar mais de 3,7 milhões de resultados em 0,57 segundos. Com esse grande fluxo de resultados, é importante que o paciente encontre informações relevantes e descubra também onde encontrar orientação e tratamento médico adequado. Então, antes de começar a planejar uma estratégia para estabelecer o seu trabalho na internet, é importante que você entenda o seu público. A Mitto Comunicação pesquisa, analisa, avalia e constrói todo o seu planejamento baseado no perfil do seu público-alvo. A partir do momento que entendemos quem é o seu público, construímos de forma eficaz um conteúdo de acesso orgânico (através de um buscador, como o Google) para que o seu futuro paciente tenha acesso a informações de forma adequada e entenda a importância de se consultar com um especialista”, finaliza.

Segundo dados da McKinsey, que é líder do Centro de Excelência em Marketing Digital na América Latina, o Brasil ainda possui 80% das empresas em estágio inicial no Marketing Digital, sendo 23% iniciantes e 57% emergentes. Ainda de acordo com a pesquisa, o Brasil é o país da América Latina com maior investimento em marketing digital (24,4% do total de mídia, contra 43,5% da média global).

O Marketing Digital busca, além da captação de novos clientes, a fidelização deles. Portanto, se a sua vontade é fazer uma boa divulgação de sua empresa e se colocar no mercado, um planejamento de Marketing Digital é um ponto de partida vital e de extrema importância.