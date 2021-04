Capital seleciona startups da área de tecnologias verdes para participar de processo de aceleração

A Prefeitura, por meio da Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, irá selecionar startups verdes interessadas em participar da aceleração do Green Sampa, programa que apoia projetos que promovam soluções para temáticas ambientais.

Serão selecionadas 20 propostas de empreendedores que atuam na capital, para receberem qualificação em formato de aceleração durante um ano no Hub Green Sampa – Centro de Inovação e Negócios Verdes. O local tem previsão de inauguração para maio deste ano e será instalado na Praça Victor Civita, região de Pinheiros, zona oeste. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de abril pelo link: www.bit.ly/aceleracaogreensampa.

Para participar, os interessados devem apresentar projetos e soluções inovadoras sustentáveis dentro de nove eixos: água e saneamento, ecoagricultura e segurança alimentar, eficiência e clean web, eficiência energética, energias limpas e armazenamento energético, indústria limpa e logística reversa, mobilidade urbana e transportes, parques e áreas verdes, qualidade do ar e resíduos sólidos.

Na seleção das startups, serão utilizados os critérios de impacto ambiental, modelo de negócios, tecnologia e inovação e equipe. Já no processo de aceleração, as atividades serão personalizadas de acordo com a maturidade de cada um dos negócios. Os níveis de maturidade podem ser classificados como:

Ideação: negócios que estão em fase inicial, construindo e levantando hipóteses, identificando o problema e a lacuna de mercado. Empresas já existentes no mercado que querem desenvolver um produto ou serviço novo.

Validação: negócios já existentes no mercado, cujo produto e modelo estão em experimentação, testados e com MVP – Produto viável mínimo pronto ou em construção.

Tração: negócios já existentes no mercado, com clientela, organizados e gerando receita, mas que estão em fase de identificação de áreas para crescer, fontes alternativas de renda e aumento de equipe e faturamento.

Escala: negócios estruturados, com espaço no mercado, com desafios de crescimento constante e investimento para expandir e replicar.

Durante a aceleração de 12 meses, os projetos receberão oficinas mensais de empreendedorismo para estruturação da modelagem de negócio, mentorias individuais e coletivas, acesso ao mercado através de rodadas de negócios nacionais e internacionais, entre outros.

Além disso, os empreendedores terão à disposição uma infraestrutura de trabalho, com mobiliário e internet para o desenvolvimento dos seus projetos, além de um local para exposição de sua iniciativa no Centro de Inovação da Praça Victor Civita – Hub Green Sampa, o que possibilitará maior visibilidade à solução e conexão com frequentadores do espaço.

Os interessados encontram todas as informações sobre o edital no link www.bit.ly/editalgreensampa. O resultado final dos projetos selecionados será divulgado no dia 30 de abril no site da Ade Sampa (www.adesampa.com.br). O processo de aceleração tem início previsto para o mês de maio.

Sobre Green Sampa

O Green Sampa é um programa que busca promover o desenvolvimento econômico sustentável por meio de ações voltadas ao empreendedorismo, qualificação e inovação de tecnologias verdes. Ele atua em quatro eixos: mapeamento de atores locais, acompanhamento e desenvolvimento de startups verdes com desafios de problemáticas da cidade, meetups para integração do setor e qualificação. O programa já apoiou e acelerou mais de 100 iniciativas tecnológicas que promovem a sustentabilidade na capital.