Governo de SP tem 11 hospitais de campanha nesta segunda onda da pandemia

O Governo de SP inicia nesta quinta-feira (8) os atendimentos no hospital de campanha do AME (Ambulatório Médicos de Especialidades) de Sorocaba. Com esta abertura, será o 11º hospital de campanha para a assistência de pacientes de Covid-19 nesta segunda onda da pandemia.

No total já estão em funcionamento 122 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 131 de enfermaria em serviços que passaram por adequações para abrigar pacientes com quadros graves provocados pelo novo coronavírus. Até o final do mês serão 159 de UTI e 140 de enfermaria nestas unidades.

Desde março, sete hospitais de campanha entraram em funcionamento, sendo um no Hospital São José, localizado na Zona Norte da Capital e nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de Andradina, Barretos, Botucatu, Campinas e Itapeva. A unidade de Sorocaba que abre hoje terá em pleno funcionamento oito leitos de UTI e 2 de enfermaria.

O Governo de SP também reativou neste ano o hospital de campanha de Heliópolis, instalado no AME da zona Sul da Capital, que possui 24 leitos de UTI e 20 de enfermaria. Também converteu o AME de Franca, que passou por ampliação e agora opera com 22 leitos de UTI e três de enfermaria.

No Hospital Estadual de Bebedouro são 20 de UTI e 20 de enfermaria. Além disso, em Bauru, o hospital de campanha instalado no prédio da USP funciona com 40 leitos de enfermaria e estão em andamento as tratativas para a instalação de 10 novos leitos de UTI neste serviço.

Novas unidades

Até o começo da próxima semana entra em funcionamento o Hospital Metropolitano Santa Cecília, no Centro da Capital. A unidade será ativada gradativamente e terá neste mês de abril 40 leitos de enfermaria e 20 de UTI.

O serviço será instalado em um prédio cedido ao Governo de SP e será referência para atendimentos de pacientes da Grande São Paulo e outras regiões próximas, se necessário. No total, 900 profissionais atuarão no hospital, entre eles cerca de 150 médicos, além de enfermeiros, técnicos e funcionários administrativos.

Também estão previstos a abertura de outros seis hospitais de campanha nos AMEs de Assis, Lorena, Dracena, Tupã, Santo André e Santos. Devido a alta demanda por gases medicinais na rede de saúde de todo o país, a instalação dos equipamentos para o fornecimento destes insumos nestas unidades ainda está em fase de conclusão.