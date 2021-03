Pernil ao molho de vinho tinto e especiarias para o almoço de páscoa

Almoço em família com boas conversas e sem aglomeração é tudo o que que se espera nesta Páscoa! Um verdadeiro afago para a alma!

Para unir gerações em torno de um bom prato, a dica é o Pernil ao molho de vinho tinto e especiarias.

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Limpe o pernil, conservando a capa de gordura que o envolve, e coloque-o em uma assadeira. Em um recipiente, misture o vinho, o vinagre, o louro, o alecrim, o azeite e esfregue sobre toda a peça de pernil. Faça vários furos com a ponta de uma faca no pernil e coloque os dentes de alho nas perfurações. Acrescente a cebola sobre o pernil, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira para tomar gosto por cerca de 2 horas, virando-o de vez em quando. Retire da geladeira, besunte a carne com a manteiga, cubra com papel-alumínio novamente e leve ao forno médio alto (200 °C), preaquecido, por cerca de 2 horas e 30 minutos. Retire o papel-alumínio, vire o pernil com cuidado, acrescente as batatas e deixe

assar por mais 2 horas, regando com o caldo do cozimento que se forma na assadeira. Depois de assado, passe o pernil para uma travessa de servir e reserve o caldo que se formou no cozimento, na própria assadeira, para o preparo do molho.

MOLHO DE VINHO DOM BOSCO E ESPECIARIAS: