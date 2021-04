Prefeitura de SP abre inscrições de curso on-line para desenvolver pequenos negócios

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está com inscrições abertas para o Fábrica de Negócios. O programa foi criado para potencializar negócios inovadores em estágio inicial. Realizado totalmente on-line, em decorrência da pandemia do coronavírus, os interessados podem se inscrever pelo link: http://www.bit.ly/fabrica_ abril

A atividade é composta por dois módulos on-line, oferecendo workshops, oficinas, palestras e mentorias especializadas nas mais diversas áreas do empreendedorismo. Tudo isso visando colocar no papel diferenciais competitivos para que essas iniciativas culminem na formação de um negócio concreto.

O primeiro módulo tem o objetivo incentivar os participantes a trocarem informações sobre as percepções de seus negócios, reconhecerem oportunidades com base em suas vivências e estudos compartilhados. Com as diretrizes ensinadas, os microempreendedores serão capazes de assimilarem seu público alvo; dominarem conceitos com maior acessibilidade; se conectarem com a sua região e inovarem nos seus ramos de atividade.