Capital ultrapassa 2 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19

A cidade de São Paulo ultrapassou nesta quarta-feira (7) a marca de 2 milhões doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas na cidade. Até o momento, 2.054.531 doses no imunizante foram distribuídas. São 1.479.489 vacinados com a primeira dose e outras 572.042 pessoas que já receberam as duas doses.

Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue com a imunização de idosos com idade de 68 anos, grupo estimado em mais de 86 mil pessoas. Profissionais da Saúde com mais de 50 anos também estão sendo atendidos.

Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

O grupo prioriza os seguintes profissionais neste momento: médicos; enfermeiros (técnicos e auxiliares); nutricionistas; fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais; biólogos; biomédicos e técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS CoV2 e análise de amostra de Covid-19; farmacêuticos e técnico de farmácia; odontólogos, auxiliar de saúde bucal (ASB) e técnico de saúde bucal (TSB); fonoaudiólogos; psicólogos; assistentes sociais; profissionais da educação física e médicos veterinários.

Toda a rede de vacinação da cidade, inclusive as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), está disponível aos públicos elegíveis da campanha, o que inclui pessoas de grupos prioritários anteriores que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal (veja todos os grupos na página Vacina Sampa).

Serviço:

A Vacinação contra a Covid-19 na capital:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista ou pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros de Saúde – CS

CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs – Serviços de Atenção Especializada

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Postos Volantes, Farmácias e UBS com drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.