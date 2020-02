Dia do Gato é celebrado nesta segunda (17)

De uns anos para cá, o gato vem ganhando mais atenção e ameaça a “desbancar” a hegemonia canina no coração dos brasileiros. A paixão pelos bichanos é tanta que no Brasil existem mais de uma data para celebrar o “Dia dos Gatos”, sendo uma em 8 de agosto e a outra nesta segunda-feira, 17 de fevereiro.

No entanto, engana-se quem pensa que as datas comemorativas param por aí. Outros dias do ano também são dedicados aos felinos, são eles o Dia de Abraçar Seu Gato, celebrado no dia 4 de junho; e o Dia Nacional do Gato Preto (nos EUA), celebrado no 17 de novembro.

Essa nova preferência pode ser ilustrada pela pesquisa do PETZ, no qual mostra que a cada 10 animais adotados, sete são gatos . Não é a toa que esses bigodudos são a maioria dos pets na Europa e nos Estados Unidos.

Em 2018, a população de felinos era mais de 23,5 milhões. Nos últimos seis anos, esse número saltou cerca de 4%. A previsão é que em menos de 10 anos os gatos superem os cães e sejam a população pet mais comum também no Brasil.

O que pode explicar esse crescimento na preferência dos gatos é o seu jeito curioso, independente, brincalhão e de fácil adaptação a ambientes pequenos.

No entanto, apesar da independência do bichano, o tutor não pode descuidar da saúde do pet. Estudos mostram que 42% dos tutores de gatos no Brasil adiam a consulta com o médico veterinário. A mesma pesquisa revelou que, ao invés de se consultar com o especialista, muitos tutores procuram por informações na internet, o que pode ser prejudicial ao animal, pois as doenças podem demorar muito para ter sintomas mais aparentes.

Por isso é importante lembrar que a melhor forma de cuidar de nossos pets é levá-los regularmente ao veterinário. Lembre-se também de vaciná-lo e castrá-lo, pois, ao contrário do que muitos pensam, a castração melhora o comportamento do felino dentro de casa. Não prive seu bichano dos cuidados necessários.