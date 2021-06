Modelos de Boné: Quais os tipos mais adequados para cada estilo?

Com o começo da pandemia provocada pela covid-19, é possível perceber que inúmeros hábitos praticados no cotidiano dos brasileiros foram diretamente afetados, como, por exemplo, a interação social. Pesquisas feitas pela consultoria Kantar, com o intuito de entender melhor como se comportam as pessoas em época de isolamento, apontam que cerca de 50% dos entrevistados têm como prioridade encontrar os amigos após a quarentena.

Como em qualquer situação que envolva alguma atividade no ambiente externo, seja uma reunião entre amigos ou atividades físicas, a preocupação com o visual é sempre uma das prioridades quando se cogita sair de casa. Pensando nisso, um acessório interessante que pode servir como alternativa para variadas ocasiões é o boné.

O boné é um acessório versátil e universal, sendo usado por homens e mulheres, de diferentes idades. Para atender essa demanda diversificada existem diversos modelos de boné disponíveis.

Criados há bastante tempo, variados modelos de boné podem ser usados por grupos e tribos específicas, enquanto outros são usados por atletas e alguns até mesmo para festas e ocasiões formais. Assim, entendendo melhor quais são os modelos de boné disponíveis, é possível selecionar e escolher aquele que é mais compatível com cada estilo e dia a dia.

Como surgiram os bonés?

Por ser um acessório que atribui modernidade e estilo aos visuais, muitas pessoas não imaginam que os bonés são acessórios milenares. Algumas versões antigas do boné surgiram no antigo Egito, sendo que o uso principal era para proteger do sol, mas também já existiam opções usadas como acessórios das vestimentas. O boné mais antigo que se tem conhecimento hoje é um exemplar de 2.550 anos que está em exposição em um museu na França.

Estima-se que o modelo mais semelhante aos bonés que são usados atualmente surgiu na Inglaterra em 1.800 e era usado por um açougueiro. O acessório foi ganhando mais expressividade e o reconhecimento veio de fato devido ao uso nos Estados Unidos por jogadores de beisebol. Depois disso, os modelos de bonés foram se ampliando, assim como o seu uso, sendo que a proteção ainda é um aspecto importante, mas não o único, visto que existem opções para diferentes ocasiões.

Quais os modelos de boné?

Conhecer os modelos de bonés auxilia na escolha daquele que combina mais com cada formato de rosto e também estilo pessoal, afinal, caso a opção seja um estilo mais esportivo ou mais formal, o boné deve seguir essa tendência.

Boné Snapback

Os bonés snapback estão entre os mais conhecidos e utilizados. Fazem parte dessa classificação os modelos com o tradicional fecho de pinos de plástico na nuca, o que garante que ele seja regulável e mais confortável ao usuário.

Essa opção difere do boné strapback, que consiste no modelo no qual o ajuste é feito por meio de fecho do mesmo tecido do boné, ou um tecido diferenciado, como couro, e fivelas de metal, por exemplo.

Outra opção que difere dos clássicos bonés snapback são os bonés fechados, nomeados assim por não ter regulagem, de forma que deve ser comprado avaliando o tamanho da circunferência, evitando que o mesmo fique largo ou apertado.

Boné Trucker

Entre os modelos de bonés é possível que o trucker seja o mais conhecido. Ele também é chamado por vários outros nomes como boné de caminhoneiro, gimme caps, feed caps, boné com tela ou boné de redinha.

A característica principal do boné trucker é que ele tem um design de tela trançada na nuca, geralmente produzida com nylon. O nome desse boné deve-se a sua origem. Inicialmente ele era usado para divulgação de empresas rurais como brinde para caminhoneiros que, ao viajar, tornavam a marca conhecida em diferentes locais.

O item fez tanto sucesso que em pouco tempo se tornou uma peça fundamental dos que gostam de boné, pois garante conforto e praticidade, além do estilo. Entre os símbolos principais do boné trucker está seu uso recorrente por músicos do mundo do rock’n’roll, espalhando-se em pouco tempo entre os fãs desse estilo.

Boné Aba Curva

O boné de aba curva ou de aba reta é uma discussão à parte, pois os dois estilos representam grupos e estilos diferentes.

O modelo de aba reta tem ganhado mais visibilidade e adesão, sendo uma expressão especialmente do estilo streetwear e faz parte do look de rappers, skatistas, jogadores de futebol e de basquete, além de ser associado à cultura hip hop e rapper. No entanto, o modelo continua ganhando adeptos de outros estilos.

O modelo de aba curva continua sendo tradicional e é mais relacionado às origens do modelo trucker, apesar de existirem diversas variedades de estilos atualmente. O boné de aba curva tem a frente um pouco – ou bastante – curvada, garantindo proteção, mas também estilo e conforto durante o uso sem chances de erros na composição do visual.

Boné Polo

O boné polo surgiu muito vinculado aos jogadores de golfe com um estilo mais clássico do que descolado, mas os designers de novos modelos de boné fazem com que ele tenha atualmente um leque mais amplo de estilos que combinam.

Um dos diferenciais desse modelo é ter uma modelagem mais reta, básica e confortável, garantindo um design mais simples e versátil.

Como escolher o tipo de boné?

Ao escolher um boné com estilo que combina, uma etapa muito importante é entender qual o perfil do usuário e escolher um acessório compatível. Por exemplo, um boné polo não é uma peça muito recomendada caso a preferência seja por um visual streetwear nos demais acessórios e mesmo na roupa.

Além do estilo, é possível avaliar o boné ideal para de acordo com o formato do rosto:

Rosto redondo: para pessoas com esse tipo de rosto os bonés trucker e de aba curva ficam mais harmoniosos, seguindo as linhas da face;Rosto quadrado: esse formato de rosto pode não combinar muito com um boné de aba reta. Nesse caso, o trucker tradicional ou o de aba curva são boas opções; Rosto alongado: esse formato de rosto é mais valorizado com modelos polo, que são mais básicos, ou mesmo com a aba mais reta, no estilo dos jogadores de beisebol.Além de escolher entre os modelos de boné seguindo essas recomendações, é fundamental um modelo estiloso, confortável e que esteja alinhado com cada estilo e preferência.