O que fazer com seu carro que ficou submerso em alagamentos?

No últimos dias, as chuvas causaram grande transtorno para o morador de São Paulo, em especial o da zona norte que há anos convive com os alagamentos e enchentes. Infelizmente, é comum acompanhar casos de imóveis invadidos pela água e veículos submersos.

Para evitar maiores transtornos e prejuízos materiais, esses moradores fazem de tudo para salvar “o que dá” do alagamento, inclusive o carro. Para ajudar nesta tarefa, o engenheiro mecânico Denis Marum, adverte que as pessoas que tiveram seus carros submerso não devem dar partida sem antes verificar se entrou água no motor.

“Dar partida com água dentro do motor gera calço hidráulico e travamento. Será necessário fazer retífica, e não é nada barato: carros populares ficam em torno de R$5 mil e veículos premium até R$30 mil”, esclarece Marum.

Essa vistoria não é complicada, explica Denis. Para verificar se a água entrou dentro do motor, o proprietário deve abrir o compartimento do filtro de ar e verifique se o filtro está molhado. Se tiver tudo seco, pode dar partida.

Caso o filtro esteja molhado, ou tiver água no compartimento do filtro, será necessário guinchar, levar no mecânico para retirar as velas e tirar a água de dentro dos cilindros e substituir o óleo do motor.