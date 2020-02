Horto Florestal completa 124 anos neste sábado (15)

No próximo sábado (15), o Parque Estadual Alberto Löfgren, conhecido como Horto Florestal, irá celebrar 124 anos oferecendo uma programação com mais de 20 atividades gratuitas. O evento começa às 9h e terá atrações como Caminhada, oficina de terrário, conscientização ambiental, massoterapia, apresentações musicais e entre outros.

A ação também contará com prestação de serviços públicos como o CATe – que irá atender trabalhadores que estão em busca de uma recolocação profissional – e a vacinação contra o sarampo e febre amarela, além de promover exames de glicemia, aferição de pressão e informações sobre arboviroses.

O dia começa com a tradicional Caminhada Histórica que, durante o percurso, os monitores contarão a história do parque e de algumas das edificações históricas, como o antigo Palácio de Verão do Governador e o Museu Florestal, além de vários atrativos como a Trilha do Arboreto 500 anos, bosques e o lago das ninfeias.

A atração musical fica por conta das apresentações da Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de músicos da região e coral. A programação também conta com aulão de zumba e capoeira.

A festa de aniversário é realizada pela secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em conjunto com o Instituto Florestal (IF) e demais instituições públicas e privadas.

Confira da programação:

Alongamento

9h – Local: Área P4 “Portaria principal”

Caminhada Histórica

9h15 – Local: Área P4 “Portaria principal”

Massoterapia (atendimento gratuito aos usuários)

9h às 17h – Local: Tenda

Atendimento de saúde: vacinação contra sarampo e febre amarela; exame de glicemia, aferição de pressão e informações sobre arboviroses

9h às 17h – Local: ao redor do Campo de futebol

Atendimento CATe

9h às 17h – Local: ao redor do Campo de futebol

Mostra de Artesanato

9h às 17h – Local: ao redor do Campo de futebol

Coral EcoArt

11h – Local: Estação Vida

Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo

11h30 – Local: Palco campo de futebol

Aulão de Zumba

12h30 – Local: Palco campo de futebol

Shows – Músicos da Região

13h30 – Local: Palco campo de futebol

Oficina de terrário com monitores do parque

15h – Local: Biblioteca comunitária

Aulão de capoeira

15h30 – Local: Gramado próximo ao campo de futebol

Aniversário do Parque Horto Florestal

Quando: 15 de fevereiro, sábado, das 9h às 17h

Endereço: Rua do Horto, 931 – Horto Florestal

Entrada: Gratuita