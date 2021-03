Tendência: Tons claros de madeira voltam com força total em 2021

A madeira clara é uma forte tendência para a decoração em 2021, segundo a revista norte-americana Modsy. Ela vem conquistando todos os espaços da casa, pois, além da beleza estética, proporciona uma sensação de acolhimento e aconchego – assim como dá mais amplitude aos ambientes.

A versatilidade desse elemento natural também faz dele um ‘coringa’ para compor a decoração, com propostas que vão dos pisos, revestimentos de paredes, pergolados e decks, até o mobiliário.

Sobre a tonalidade, a arquiteta da A.Yoshii em Londrina, Ana Paula Pimentel, explica que a madeira mais clara vem ganhando força a partir do estilo escandinavo, que prima por colorações mais suaves, linhas sóbrias e materiais naturais de alta qualidade, garantindo mais conforto e leveza aos espaços.

“Na decoração mais clean e neutra, a madeira clara funciona melhor ao combinar com uma paleta mais leve, como os tons pastéis, o bege, o gelo ou o próprio branco. Ela também harmoniza com outras cores e estilos, seja rústico, moderno ou industrial”, diz.

No apartamento decorado do Landscape, lançamento de alto padrão em Maringá (PR), o projeto traz madeira em tonalidade mais clara para compor espaços privativos, como no banheiro de uma das três suítes e nas paredes do quarto.

Em Curitiba (PR), a madeira clara traz aconchego e segue a tendência no apartamento decorado do Talent, empreendimento localizado em frente à Praça Oswaldo Cruz e que será entregue em 2023. O revestimento da parede do banheiro tem esse destaque, assim como nos painéis dos quartos e sala compartilhada.

Para quem gosta de um visual mais ousado, a arquiteta cita a possibilidade de se criar um contraste com cores mais escuras e neutras, como o preto e o cinza. Na varanda gourmet do Lumini, em Londrina (PR), as mesas e cadeiras em madeira surgem em harmonia com o cinza. No empreendimento, o material compõe ainda o piso e nichos de parede no quarto infantil, dando ainda mais leveza ao espaço.

“Outra proposta de utilização da madeira clara é no contraponto com elementos mais frios, como as cerâmicas, o concreto, ferro, vidro e aço, trazendo equilíbrio na mistura com outros materiais”, afirma Ana Paula.

É a partir desta combinação que o Legend, em Campinas (SP), ganha um visual super moderno. No amplo espaço privativo, a madeira contrasta com a cerâmica e revestimentos mais escuros nas áreas de maior convivência, como a cozinha e a varanda gourmet. No entanto, a prova da sua versatilidade está nas suítes, onde a madeira clara cria um equilíbrio com os tons mais suaves.