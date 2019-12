Aluízio Cruz encerra o ano com show no Sesc Santana

No dia 28 de dezembro, sábado, o Sesc Santana encerra o ano com o show do artista nordestino Aluízio Cruz. Com 40 anos de carreira, o sergipano é considerado uma das melhores vozes do forró. O show começa às 19h, será gratuito e aberto ao público.

Aluízio Cruz é atualmente um dos maiores artista da música raiz do nordeste. Sua carreira busca sempre valorizar o melhor do ritmo nordestino e seus maiores representantes: Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro, Ary Lobo, entre outros.

Aluízio Cruz no Sesc Santana

Quando: 28 de dezembro, sábado, às 19h

Onde: Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo.

Entrada: Gratuita

Indicação: Livre