Congresso aprova Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões e Salário Mínimo de R$ 1.031

Na terça-feira (17/12) os parlamentares votaram o texto-base do Orçamento da União para 2020. A Sessão conjunta entre deputados e senadores aprovou o Fundo Eleitoral no valor de R$ 2,034 bilhões para financiamento de campanha.

Desde 2015 o Fundo Eleitoral tornou-se a principal fonte de recursos de campanhas eleitorais, isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a doação empresarial. Atualmente somente as contribuições de pessoas físicas são permitidas, mas com uma limitação de 10% da renda do doador.

No mesmo dia os parlamentares votaram o aumento do salário mínimo, passando de R$ 998 para cerca de R$ 1.031. O valor não significa um aumento real, pois apenas acompanha a inflação, além disso está abaixo dos R$ 1.039 inicialmente previsto. O novo salário já passará a valer em janeiro do próximo ano.

Orçamento

O projeto prevê R$ 3,6 trilhões para as projeções de receita e de despesa. Desse total, R$ 3,5 trilhões são dos orçamentos fiscal e de seguridade social, dos quais R$ 917,1 bilhões referem-se ao refinanciamento da dívida pública.