Anúncio chegando

Devagar, devagarinho. É assim que a Sony está fazendo sofrer os corações dos mais ansiosos pela nova geração de console Playstation, videogame com previsão de lançamento para o final deste ano.

Apesar das mais variadas imagens publicadas nas mídias, a empresa divulgou oficialmente apenas o logotipo oficial do produto, o novo cartão de memória específico para o PS5 e comentou sobre algumas especificações do novo controle, DualShock 5, como retorno háptico (vibração) e um botão de gatilho maior.

Mas nesta sexta- feira (17) um novo boato começou a circular com força em quase todos os principais veículos de comunicação graças a uma publicação feita em um fórum on-line, o que pode ter revelado mais informações sobre a divulgação e o lançamento do console. De acordo com o usuário, o evento de anúncio do PlayStation 5 acontecerá no dia 5 de fevereiro, no Sony Hall, em Nova York, nos Estados Unidos.

O vazamento de informações trata ainda sobre o PlayStation Now, como é chamado o serviço de jogos on-line da Sony. A companhia japonesa poderá oferecer até três meses de gratuidade aos usuários cada vez que eles comprarem um novo jogo. Fora isso, a reprodução remota por transmissão será compatível com smartphones, tablets ou computadores.

Apesar de todas novidades chegando, mais uma vez a Sony não participará da E3, a mais importante feira de games do mundo, realizada anualmente em Los Angeles.