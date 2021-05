Capital antecipa vacinação contra Covid-19 em pessoas com comorbidades e deficiência permanente beneficiários do BPC acima de 45 anos

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Programa Municipal de Imunização (PMI) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), antecipa para esta quinta-feira (20) a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com comorbidades e deficiência permanente beneficiários do BPC acima de 45 anos, na cidade de São Paulo. A estimativa deste público-alvo é de 186.047, sendo 180.819 pessoas com comorbidades e 5.228 com deficiência permanente, beneficiária do BPC.

Nesta nova etapa da campanha de vacinação, todos os grupos elegíveis podem se dirigir aos 25 postos de sistema drive-thru, oito mega postos da cidade, que estarão aplicando a primeira dose da vacina, das 8h às 17h, além das 468 UBSs e AMA/UBS Integradas, com a primeira e a segunda dose, conforme descrição do Instrutivo nº 21 da campanha de imunização.

É necessário apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF) e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo o CRM do médico. A lista de comorbidades pode ser acessada clicando aqui.

Para os beneficiários do BPC é necessário apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) (Carta de Concessão do INSS), o documento de Identificação (preferencialmente CPF), comprovante da deficiência (laudo médico que indique a deficiência; cartão de gratuidade no transporte público que indique sua deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência), conforme o instrutivo nº21

A SMS recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Balanço de vacinação na capital

Até o momento, foram aplicadas 4.219.375 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.772.124 para a primeira dose e 1.447.251 para a segunda.

Estão disponíveis na Capital as vacinas da Pfizer e da Oxford AstraZeneca para primeira dose e a Coronavac exclusivamente para segunda dose.

Informações sobre a campanha de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo podem ser obtidas clicando aqui.