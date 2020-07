Como manter a pele saudável no inverno?

O frio e o tempo seco típico do inverno pode ser apaixonante para muitos, especialmente nesta quarentena que estamos mais tempo em casa. No entanto, é nesta estação do ano que a pele fica mais seca e mais irritada.

Em razão das temperaturas mais baixas, dos ventos frios e do clima seco, nosso corpo perde a umidade natural, deixando a barreira cutânea protetora fragilizada. Esse ambiente, aliado aos banhos longos e quentes, torna a pele mais ressecada. No entanto, evitar esse problema não é difícil.

Engana-se quem pensa que manter a pele hidratada é apenas estética! A pele ressecada permite a entrada de ‘agressores externos’, isso porque a pele hidratada possui o manto hidrolipídico (localizado na camada superficial do corpo e composto por proteínas, substâncias hidrossolúveis e lipídeos).

Para manter a pele hidratada é simples, investir em um bom hidratante é um dos caminhos mais recomendados pelos dermatologistas. No entanto, é importante destacar que cada hidratante, creme ou loção tem uma finalidade diferente para os diferentes tipos de pele.

Se ficou curioso, procure o seu dermatologista para receber mais orientações.