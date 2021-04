Escolas da rede estadual de SP retomam atividades presenciais

As escolas da rede estadual de São Paulo retomaram nesta quarta-feira (14) as atividades presenciais em sala de aula de forma gradual e não obrigatória, depois de o Estado sair da fase emergencial e voltar a ser classificado na fase vermelha do Plano SP.

Na fase vermelha, as escolas, de todas as redes de ensino, podem funcionar obedecendo o limite de atender até 35% dos alunos por dia, respeitando os protocolos do segurança.

Um balanço da Secretaria Estadual da Educação aponta que a expectativa é de que entre 500 e 700 mil estudantes das escolas estaduais voltem às aulas presenciais nesta primeira semana de volta à fase vermelha.

Na rede estadual, os alunos que optarem por não participar das aulas presenciais devem acompanhar os conteúdos no formato remoto, pelo Centro de Mídias SP, via aplicativo, com dados de internet patrocinados, ou pela TV Educação e TV Univesp e também os encontros online dos professores das escolas.

A recomendação é de que sejam priorizados nas atividades presenciais nas escolas estaduais os alunos com severa defasagem de aprendizado; dificuldade de acesso à tecnologia; necessidade de alimentação escolar; cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais e com saúde mental sob risco.

Vacinação para profissionais da educação

Para garantir mais segurança ao processo de retomada das aulas presenciais, os profissionais da educação começaram a ser imunizados contra a Covid-19 no último sábado (10). Serão aplicadas 350 mil doses. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, 167.847 trabalhadores já foram vacinados até terça-feira (13).

Nesta etapa inicial serão contemplados auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários com mais de 47 anos de idade.