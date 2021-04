Qualifica Mais oferece cursos gratuitos de qualificação do CPS na área de programação

Foram prorrogadas até 25 de abril as inscrições para os cursos online de qualificação profissional em Programador Web, Programador de Sistemas e Programador de Dispositivos Móveis, oferecidos pelo Centro Paula Souza (CPS), por intermédio do programa Qualifica Mais, dos ministérios da Educação (MEC) e Economia. Todos os cursos são gratuitos. O projeto-piloto disponibiliza 1.817 vagas para jovens das regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo. O interessado deve ter Ensino Médio completo e fazer a inscrição em formulário no site do MEC.

Com duração de 200 horas, os cursos são oferecidos no ambiente virtual de aprendizagem do CPS e contam com professores mediadores para acompanhar o desenvolvimento das atividades e tirar dúvidas dos participantes. Os conteúdos são dinâmicos, com videoaulas, textos de apoio e exercícios. Ao completar as atividades, o jovem recebe um certificado de conclusão.

A seleção dos candidatos será realizada pelo MEC levando em consideração local de residência, idade (até 29 anos, prioritariamente) e ordem de inscrição. Os selecionados receberão um e-mail com as informações para matrícula. O início das aulas está previsto para 24 de maio. Saiba mais

Confira cursos e vagas por região: