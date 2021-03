Governo de SP anuncia retorno do Merenda em Casa na rede estadual de ensino

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (31) que vai retomar o pagamento do programa Merenda em Casa. O benefício é de R$ 55, por aluno, e vai atender 920 mil estudantes matriculados na rede estadual de São Paulo. O valor estará disponível a partir da próxima quarta-feira (7).

Para garantir o pagamento desta nova fase do Merenda em Casa, o governo do estado vai investir, com recursos próprios integrais, o valor de R$ 50,6 milhões, mensalmente. O benefício será pago durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas.

Importante destacar que as refeições que estão sendo servidas nas escolas estaduais, neste período, continuam disponíveis também aos estudantes contemplados no Merenda em Casa, independente do benefício. Mesmo na fase mais restritiva da pandemia, as escolas estaduais continuam abertas, para que seja servida a merenda escolar, e também para a entrega de materiais e do chip de internet.

Os estudantes beneficiados são de famílias que se encontram em situação de pobreza, e, portanto, estão registradas no Cadastro Único de programas sociais. São classificadas desta forma as famílias que possuem renda familiar per capita de até R$ 178 mensais. No ano passado, o Governo de SP pagou nove parcelas do subsídio a 720 mil estudantes e, neste ano, incrementou o número de beneficiados com mais 200 alunos da rede, totalizando os 920 anunciados hoje.

Pagamento

Assim como no ano passado, o pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, sem cobrança de taxa.

Confira, abaixo, o passo a passa para ter acesso ao benefício:

– Pesquise por “PicPay” nas lojas virtuais Apple Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos Android) e faça o download do aplicativo.

– Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de nascimento.

– Valide sua identidade. O usuário receberá notificações no aplicativo pedindo o envio de uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa.

– Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício é creditado na conta PicPay do usuário.

Não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24 Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.