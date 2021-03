São Paulo entrega primeira de 19 usinas geradoras de oxigênio em unidades de saúde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entrega nesta quarta-feira (31) a primeira de 19 usinas geradoras de oxigênio em unidades de saúde. Ela será instalada no Hospital Municipal Capela do Socorro. Juntas, as 19 usinas terão capacidade para produzir 9 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, o que equivale a 900 cilindros.

O volume é suficiente para abastecer 596 leitos de enfermaria e 211 de UTI nos hospitais municipais, hospitais dia e unidades de pronto atendimento (UPAs). Sete dessas usinas deverão ser entregues até o dia 15 de abril. Elas vão atender as seguintes unidades: Hospital Municipal Capela do Socorro (2 usinas, 31/03 e a outra até 10/4), Hospital Municipal Sorocabana, UPA Jabaquara, Hospital Dia Tito Lopes, Hospital Dia Flávio Gianotti e Hospital Dia M’Boi Mirim II).

Outras 12 unidades serão instaladas até 30 de abril nos seguintes Hospitais Dia: Itaim Paulista, São Matheus (Tietê II), São Miguel, Brasilândia, Butantã, Lapa, Mooca, Penha, Vila Prudente, Campo Limpo, Cidade Ademar e M’Boi Mirim I.

Além das usinas, a cidade contou também com a doação de 400 cilindros de oxigênio pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).