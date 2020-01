Parque no Cantareira Norte Shopping promete levar criançada ao mundo dos dinossauros

A criançada que ainda está de férias pode aproveitar para curtir o parque Dino’s Towers no Cantareira Norte Shopping. A atração fica até o dia 31 de janeiro, sexta-feira, e promete levar o público de volta ao tempo jurássico por conta da presença do mais temido e amável T-Rex gigante.

O espaço possui uma estrutura com o famoso brinquedão, onde as crianças precisam atravessar obstáculos, escorregadores que levam os pequenos para mergulharem na super piscina, que conta com a presença do T-Rex com mais de 3,9 metros de altura e 10 metros de comprimento.

A entrada é permitida para todas as idades, menores de 4 anos devem estar acompanhados por adulto. Os ingressos custam a partir de R$ 20 pelo período de 30 minutos.

Dino’s Tower no Cantareira Norte Shopping

Quando: Até 31 de janeiro

Onde: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Jardim Pirituba

Ingressos: R$ 20 para 30 minutos – outros períodos consultar no local

Foto: Divulgação