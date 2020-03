Ponto de Cultura Nia Domo se transforma em circo neste domingo (15)

Domingo (15) é dia de circo no Ponto de Cultura Nia Domo por conta do Bando GolíardXs, que promete alegrar os moradores de Vila Maria. O grupo leva ao picadeiro suas pesquisas individuais dentro do universo do circo e, de forma lúdica, compartilha com o público os pensamentos que permeiam a pesquisa de se trabalhar em coletivo. Gratuito.

Uma palhaça, vendo as alegrias e dores de trabalhar em grupo, resolve reunir artistas intranacionais em um circo fajuto para que mostrem suas inabilidades circenses na busca de ganhar a lona de cada dia. O que ela não sabe, é que estes artistas são mais conhecidos do que ela imagina.

Bando GolíardXs no Ponto de Cultura Nia Domo

Quando: 15 de março, domingo, às 15h

Onde: Rua Gastão Madeira, 50 – Vila Maria Alta

Entrada: Gratuita

Foto: Reprodução/Facebook