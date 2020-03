CCJ recebe a Virada Feminista com 24h de atividade

Para continuar com a programação em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, o Centro Cultural da Juventude (CCJ) realiza a “Virada Feminista 2020 – Feminismos Em Diálogo”. O evento contará com shows, oficinas, rodas de conversa, mostra de cinema, literatura e entre outros. A atividade começa no sábado (21) e promete terminar apenas no domingo (22).

Essa será a 3ª edição da Virada Feminista, que surgiu em 2015 com um desejo de unir mulheres em um grande evento que durasse 24 horas. O principal objetivo é criar um espaço para que as mulheres pudessem apresentar seus trabalhos artísticos e culturais e trocar experiências entre si.

Virada Feminista 2020 – Feminismos Em Diálogo no CCJ

Quando: De 21 a 22 de março, sábado e domingo, a partir das 18h

Onde: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Entrada: Gratuita

Imagem: Reprodução/Facebook