Cortejo resgata cantingas e brincadeiras populares no Casarão neste sábado (14)

No sábado (14/03), às 16h, a Casa de Cultura Vila Guilherme (Casarão) promove o espetáculo “Cortejo, vem brincar!” A atração envolve o público por meio de canções e brincadeiras que prometem contar um pouco da nossa cultura popular. A entrada é gratuita.

Uma comitiva composta por quatro figuras excepcionais que durante seu trajeto apresentam cantigas populares do universo infantil. Dentre essas figuras destaca-se um artista-performer convidado, que expressa através de sua arte as canções, interagindo com o público de forma lúdica e divertida.

Cortejo, vem brincar! no Casarão

Quando: 14 de março, sábado, às 16h

Onde: Praça Oscar da Silva, 110

Entrada: Gratuita