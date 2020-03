Raíces de América celebra 40 anos de carreira no Sesc Santana

Nos dias 21 e 22 de março o grupo Raíces de América celebra os 40 anos de carreira no Sesc Santana. A banda é formada por músicos argentinos, chilenos e brasileiros e mescla a cultura latino-americana com o rock. A entrada é R$ 40.

Criado no fim da década de 1970 pelo empresário Enrique Bergen, argentino radicado no Brasil, a ideia era formar um grupo de música latino-americana que se sobressaísse dos padrões corriqueiros da época.

Em 1980, tendo a lendária Mercedes Sosa como madrinha, o Raíces de América estreou em São Paulo, com direção de Flávio Rangel, um espetáculo que contava com performances e arranjos ricos e modernos, iluminação, figurino e cenografia elaborados especialmente para o show, e com declamações de emocionantes poemas da América na pele da atriz Isabel Ribeiro.

Raíces de América no Sesc Santana

Quando: Dias 21 e 22 de março, sábado, às 21h, e domingo, às 18h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia), R$ 12,00 (credencial plena)

Indicação: Livre

Foto: Divulgação