Sesc Santana inaugura 2020 com show da banda Atrio

O Sesc Santana recebe o grupo Atrio para realizar o primeiro show de 2020. A banda paulistana de jazz moderno, groove e ácido montou um repertório especial com músicas do compositor Herbie Hancock dos anos 1970. O show é sábado (4/01), e começa às 19h. Entrada franca.

O trio possui uma roupagem espontânea e repleta de improvisação para seu show. Atrio conta com Renato Pestana na bateria, Rob Ashtoffen no baixo e Gabriel Gaiardo no piano elétrico.

Suas músicas tece uma visão de repertório bastante amplo, devido a trajetória de cada um dos músicos envolvidos no projeto. Muito ligados ao groove e ao funk jazz, Herbie Hancock e os Headhunters é uma influência direta para esse trio que já incorpora em seu repertório regular grande parte dessa fase elétrica de Hancock.

Atrio interpreta Herbie Hancock

Quando: 04 de janeiro de 2019, sábado, às 19h

Onde: Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo.

Entrada: Gratuita