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Um dia para desacelerar, fortalecer os laços em família e redescobrir a alegria das brincadeiras que atravessam gerações.

O Rolimã Fest For Kids será uma das atrações do Campeonato Brasileiro de Downhill Slide Longboard, promovido pela Confederação Brasileira de Skate, que acontece neste domingo (29), das 10h às 17h, na Avenida Luiz Dumont Villares, na Zona Norte de São Paulo. Convidada pela comunidade do skateboard para integrar a programação do evento, a Mulek de Rua levará ao público uma experiência repleta de brincadeiras tradicionais, diversão ao ar livre e muita nostalgia.

Mais do que acompanhar as emoções das pistas, os visitantes terão a oportunidade de fazer uma verdadeira viagem no tempo. O festival foi pensado para reunir crianças e adultos em torno de atividades que marcaram diferentes gerações, criando momentos de convivência entre pais, filhos, avós, tios e amigos. A proposta é simples: deixar as telas de lado por algumas horas e redescobrir o prazer das brincadeiras de rua, do movimento e do contato entre as pessoas.

A programação ocupará toda a extensão da Avenida Luiz Dumont Villares, entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa do metrô. O espaço será dividido em dois grandes ambientes de experiência. Em uma metade da avenida, atletas de diversas regiões participarão do Campeonato Brasileiro de Downhill Slide Longboard, exibindo velocidade, técnica e manobras radicais. Na outra metade, o público encontrará o Rolimã Fest For Kids, com descidas de carrinho de rolimã e o brincar de rua – uma grande estação de brincar.

O circuito reunirá atividades clássicas que atravessam gerações, como cabo de guerra, amarelinha, elástico, futebol de botão, bola de gude, corrida de saco, perna de pau, pião, peteca, ioiô e muitas outras atrações. A iniciativa busca resgatar a cultura das brincadeiras de rua e estimular a interação entre crianças e adultos em um ambiente seguro, divertido e cheio de memórias afetivas.

Para proporcionar a melhor experiência às famílias, o festival será realizado em sessões com vagas limitadas ao longo do dia. Os participantes poderão escolher entre os horários das 10h às 12h, das 13h às 15h ou das 15h às 17h. Os ingressos custam a partir de R$ 39 e podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Passeios Kids, com opções promocionais para famílias e grupos.

Além das atrações esportivas e recreativas, o evento contará com música, atividades interativas e uma atmosfera que celebra a autêntica cultura de rua. Mais do que uma competição esportiva ou um festival infantil, a iniciativa pretende transformar a avenida em um grande espaço de encontro entre gerações, reunindo famílias, atletas, crianças e amantes da vida ao ar livre em um dia de lazer, convivência e diversão.

O evento conta com o apoio da Subprefeitura Santana/Tucuruvi e do vereador Gilberto Nascimento, Fênix Ioiôs e peões, além do patrocínio da Pneus Douglas, responsável pela disponibilização da estrutura que tornará possível a realização desta grande celebração da cultura urbana e das brincadeiras que fazem parte da memória afetiva de milhares de brasileiros.

Serviços:

Rolimã Fest For Kids

Data: 29 de novembro (domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Av. Luiz Dumont Villares – entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa do metrô

Horários:

10h às 12h | 13h às 15h | 15h às 17h

🎟️ Ingressos:

1 pessoa: R$ 39

2 pessoas: R$ 69

3 pessoas: R$ 89

4 pessoas: R$ 109

Ingressos: @passeioskids