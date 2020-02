Sesc Santana recebe espetáculo Sui Generis para duas apresentações

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, sábado e domingo, a companhia Fundo Mundo apresenta o espetáculo Sui Generis no Sesc Santana. Serão duas apresentações que prometem misturar crítica, humor e circo. A entrada é R$20, e o espetáculo é recomendável para maiores de 14 anos.

Com criação e elenco formado integralmente por pessoas transgêneras, travestis e não binárias, o espetáculo aborda as temáticas de gênero e sexualidade de uma maneira ácida e provocativa, carregada de humor. Contando com performances de acrobacias aéreas, malabarismo, bambolê, música e poesia, os artistas desafiam o público a sair de sua zona de conforto.

Sui Generis no Sesc Santana

Quando: 15 e 16 de fevereiro, sábado, às 21h, e domingo, às 18h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: R$ 20