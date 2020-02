Espetáculo Mulher Diaba e Dr. Amor Estranho estreia no Sesc Santana no dia 8

Neste fim de semana (8 e 9/02), sábado e domingo, o Sesc Santana é palco para a apresentação Mulher Diaba e Dr. Amor Estranho. O espetáculo reúne os artistas Marina Abib e Diogo Granato que, pela primeira vez, se apresentam juntos e expõem suas pesquisa de Dança Acrobática e Improvisação em Dança Teatro. Não recomendável para menor de 16 anos.

Marina Abib é dançarina e fundadora da Companhia Soma. Foi intérprete criadora dos espetáculos “Raízes” da companhia belga Untamed de Ricardo Ambrozio; “Passo” e do premiado “Naturalmente – Teoria e Jogo de uma Dança Brasileira”, de Antonio Nóbrega. Desde 2016, além do trabalho com a sua própria companhia, vive entre Brasil e Europa atuando em diferentes projetos como diretora, intérprete e criadora.

Diogo Granato criador e interprete de solos de Dança-Teatro como “Aretha”, que o rendeu melhor intérprete de 2006, pela Associação Paulista de Críticos de Arte, e “Seis Sentidos?”, que encerrou o “Intransit Festival” em Berlim, de duetos com importantes figuras da música como Natalia Mallo (Brasil/Argentina) e Mathias Landaeus (Suécia), e de Sketchbook, um trabalho que mistura parkour, dança, teatro e música com os jazzistas Victor Cabral, Daniel Menezes (Gralha) e Daniel Amorim.

Mulher Diaba e Dr. Amor Estranho

Quando: 8 e 9 de fevereiro, sábado, às 21, domingo, 18h

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: R$ 20

Foto: karina Lumina/Divulgação