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O terceiro episódio do programa “Vamos Falar de ZN”, do Jornal SP Norte, recebeu o empresário Luiz Carlos Kechichian, CEO da Mirantte Imóveis e vice-presidente da AME+ZN (Associação de Moradores e Empresários da Zona Norte). Nascido, criado e com uma trajetória profissional ligada à Zona Norte de São Paulo, Kechichian compartilhou sua visão sobre o desenvolvimento da região, o mercado imobiliário e os desafios enfrentados pelos moradores.

Com quase 50 anos de atuação no setor imobiliário e mais de quatro décadas de presença na Zona Norte, a Mirantte consolidou-se como uma das principais referências do segmento. Atualmente, a empresa conta com seis agências, mais de 500 corretores e mais de 20 equipes especializadas, oferecendo ampla cobertura e atendimento qualificado. Além de sua forte atuação local, a imobiliária expandiu suas operações para Portugal e para o estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde mantém equipes dedicadas ao atendimento de clientes interessados em oportunidades de investimento e moradia no exterior. Apesar da expansão internacional, a empresa preserva a Zona Norte como parte fundamental de sua história e identidade.

Durante a entrevista, Luiz Carlos destacou o momento de crescimento e valorização do mercado imobiliário na região, impulsionado pelo lançamento de novos empreendimentos e pela mudança no perfil dos investidores, cada vez mais atentos ao potencial de desenvolvimento da Zona Norte.

Outro tema de destaque foi a atuação da AME+ZN, entidade que, segundo o empresário, foi criada para fortalecer a representatividade de moradores e empresários na busca por melhorias para a região. Kechichian ressaltou a necessidade de maior atenção do poder público à Zona Norte, afirmando que, apesar do crescimento acelerado e da arrecadação gerada por instrumentos como a Outorga Onerosa, os investimentos públicos ainda não acompanham a evolução da região.

Segundo ele, enquanto os recursos públicos são insuficientes, a iniciativa privada tem assumido papel importante na transformação da Zona Norte. Como exemplos, citou os investimentos realizados pelo complexo Cidade Center Norte, a implantação do Hospital Mater Dei e os grandes lançamentos imobiliários que vêm impulsionando o desenvolvimento econômico e urbano da região.

Quer saber mais? Confira a entrevista na íntegra no YouTube: https://youtu.be/XSshpSUCewY