Dicas para deixar a casa mais aconchegante com a chegada do outono

Por conta do inicio da quarentena, iremos passar uma boa parte de nossos dias sem sair das nossas casas. Então, deixar o ambiente doméstico mais confortável e bonito será importante para ajudar a enfrentar os próximos dias que estarão por vir.

A quarentena começou quase junto com o inicio da estação outono. Com a temperatura mais amena, vem junto a necessidade de preparar a casa para oferecer aos moradores mais aconchego e conforto térmico e visual.

Para ajudar a deixar a casa moderna, mais confortável e no clima da nova estação, confira as dicas dos arquitetos Pati Cillo, do escritório Pati Cillo Arquitetura, Danielle Dantas e Paula Passos, do Dantas & Passos Arquitetura, Renato Andrade e Erika Mello, do Andrade & Mello Arquitetura, Denise Barretto, da Denise Barretto Arquitetura e Isadora Araújo, do Panapaná Estúdio de Projetos.

Medidas estruturais

Nem sempre as pessoas levam em conta os problemas estruturais da residência, e elas acabam aparecendo com maior frequência quando os termômetros baixam. A primeira coisa a se fazer é checar a elétrica da casa. “Isso porque nessa época usamos o chuveiro com água mais quente e os aquecedores. Por isso, é preciso olhar com atenção os disjuntores e a fiação. Para quem tem aquecimento a gás, revisão nos aquecedores para verificar se estão herméticos e sem problemas de vazamentos.”, explica Renato Andrade.

Revestimentos e acabamentos

A Expo Revestir é um grande termômetro das tendências e apresenta o que estará em alta para as próximas estações. “Observei durante a feira é que a textura fosca se faz presente em louças e revestimentos. Assim, o cliente que estiver em obra ou reforma e apreciar o estilo do outono, vale investir nos acabamentos foscos e mattes”, revela Isadora Araújo, do Panapaná Estúdio de Projetos.

Quando o assunto é tecido, a dica é da arquiteta Denise Barretto: “Indicamos tecidos que trazem aconchego ao toque, como o veludo, couro e suede”, revela.

Cores e estampas para o outono

Não é novidade que os tons quentes são os mais pedidos para o ambiente. Porém, para o outono, as cores mais sóbrias e aconchegantes são grandes pedidas, assim como os tons neutros e com ar sofisticado virão com toda força.

Outros tons como rosa-velho, laranja-queimado, vermelho mais fechado, e verde-musgo, podem ser alternados para colorir suavemente as bases. “Para o outono, os ambientes que trazem tom sobre tom, e espaços monocromáticos também seguem em alta”, complementam Danielle e Paula.

Quando o assunto é estampas, padrões que estavam guardados no armário voltam para o décor. O xadrez, por exemplo, volta com tudo e pode ser explorado de forma muito charmosa em capas de almofadas ou de sofás, toalhas de mesas e aplicadas em barras de cortina. Além disso, o animal print, estampas de oncinha, peles sintéticas, junto a móveis de madeira são fortes candidatos aos queridinhos do outono.

Iluminação certeira

Uma forma simples de transformar os ambientes é mudar a temperatura das luzes, tornando os ambientes mais intimistas. “Além de incluir abajures e peças de iluminação indireta, que aquecem os ambientes, também indicamos diminuir a temperatura de cor da lâmpada para uns 2700 k. Embora a medida não mude efetivamente a temperatura do ambiente, traz a sensação de conforto e aconchego”, revela Erika Mello.

Dicas express

Além das medidas citadas acima, a arquiteta Pati Cillo separou cinco dica rápidas para preparar a casa para o outono de forma simples e bem efetivas. Anote:

As mantas são super bem-vindas em sofás e poltronas;

Disponha bowls com chocolatinhos, bolachinhas ou frutas secas como itens decorativos pelo lar. Use cores mais terrosas, que ajudam a trazer conforto visual e aquecem o ambiente;

Revise as plantas do lar. Realoque aquelas que precisam de maior iluminação para perto das janelas;

Quem é adepto ao “Faça você Mesmo”, acrescentar um quadro ou um porta-retrato com folha seca como decoração;

Se você não tiver problema com aromas, use essências amadeiradas, que trazem a sensação de conforto e aconchego.

Foto: Maura Mello