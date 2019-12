Dircêo Torrecillas | NATAL – A razão da Fé

Parece haver um consenso quanto à afirmação de que a crença em Deus é uma questão de FÉ. Não se explica racionalmente. É uma questão de FÉ, de crer na divindade. Assim, aprendemos a desenvolver A FÉ, A ESPERANÇA E A CARIDADE. Todavia, ao expressarmos o silogismo: Todo homem é mortal Fulano é homem Logo, fulano é mortal Temos as duas proposições chamadas premissas para chegarmos à terceira como dedução formal, relacionada às anteriores, chamada de conclusão. Da mesma forma poderemos dizer:Eu sigo a palavra de DEUS. Logo, eu vivo feliz. Deus ensina a justiça, a perdoar, a amá-lo acima de todas as coisas e ao seu próximo, não desejar aos outros o que não quer para si, a colher os frutos que plantou. Apenas para exemplificar faremos algumas citações: “Por causa da crescente maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo” Mt 24, 12-13. “Felizes sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus” Lc 6, 20. “A quem te bater numa face, oferece também a outra” Lc 6, 29. “Dá a todo aquele que te pedir e não reclames de quem tirar o que é teu. O que desejas que os outros vos façam, fazei-o também a eles” Lc 6, 30-31. “Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca. E grande será a vossa recompensa. Assim sereis filhos do Altíssimo, porque ele também é bondoso para com os ingratos e maus” Lc 6, 35. “Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu?” Lc 6, 41. “Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e o próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem. Fazei isso e viverás” Lc 10, 27-28. “Então lhes disse: Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” Lc 20, 25. “Passará o céu e a terra, minhas palavras não passarão” Lc 21, 33. “Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, segundo disse o profeta Isaias” Jo 1, 23. “Tirai daqui tudo isso e não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio” Jo 2, 16. “Felizes os que não viram e creram” Jo 20, 29. “Pois não há nada oculto que não seja descoberto, e nada escondido que não venha à plena luz. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça!”. “A medida com que medirdes será usada para medir-vos e vos será acrescido ainda mais” Mc 4, 22-24. “Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino de Deus é daqueles que são como elas. Eu vos asseguro: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará” Mc 10, 14-15. “Conheces os mandamentos: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, não prejudicarás ninguém, honra pai e mãe” Mc 10, 19. “perdoai, se por acaso tiverdes alguma coisa contra alguém” Mc 11, 25. Sempre voltado para o bem e quem assim o pratica, da mesma maneira o colhe. É a receita para viver feliz, melhor. Devemos crer e muito encontramos na FÉ, NA ESPERANÇA E NA CARIDADE. Entretanto um pouco de exercício da consequenciologia, levar-nos-á, do mesmo modo, à prática das palavras do bem e este à vida feliz, resultado da palavra de DEUS – É a razão da FÉ. O caminho está aberto. ELE nos indicou, resta segui-lo com nosso livre arbítrio. Vamos comemorar com muita festa, mas sem esquecer do mestre, o aniversariante, e a ELE agradecer em família plenos de alegria.Graduado pela PUC-SP; Mestre, Doutor, Livre-Docente pela USP; Professor convidado PUC-PÓS; foi Professor na FGV por 25 anos; Membro do Conselho Superior de Direito da Fecomercio; Conselheiro do Conselho Superior de Estudos Avançados – CONSEA da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; Membro da APLJ – Academia Paulista de Letras Jurídicas; Membro do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo; IPSA – International Political Science Association; APSA – American Political Science Association e Correspondent of the Center for the Study of Federalism – Philadelphia USA; Foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Constitucionalistas; Presidiu várias Comissões na OAB. Autor dos Livros: Autoritarismo e Democracia, Remédios Constitucionais, O Controle de Constitucionalidade por Via de Ação, Federalismo Assimétrico e A Federalização das Novas Comunidades – A Questão da Soberania. Coordenador e co-autor de dezenas de obras. Possui mais de 800 artigos publicados em jornais, revistas e livros do Brasil e exterior.