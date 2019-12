Rodrigo Moreira | O macarrão que não engorda!

O macarrão é um prato que está na rotina alimentar de muitos brasileiros. Por sua vez, o macarrão possui um alto índice calórico que se consumido de forma exagerada e desorganizada poderá ser um vilão.

Apesar dos inúmeros avanços científicos nos campos da Nutrição e Atividade Física, a regulação do peso corporal é desafiador.

A adesão a restrição calórica contínua como um obstáculo a ser batido.

Estratégias que aumentem a saciedade sem grandes mudanças na apresentação das refeições já são cientificamente comprovadas relevantes para o emagrecimento.

O principal argumento entre aqueles que optaram por comer o macarrão de konjac (MC)*, é “Comer um prato de macarrão durante uma dieta para perda de peso, sem se preocupar com as calorias”.

Glucomanano de konjac é uma fibra dietética, de baixíssimas calorias, que quando hidratada contém 97% da sua composição em água e é associado com saciedade prolongada.

O estudo publicado em 2018 avaliou, em (16) dezesseis indivíduos, o poder de saciedade do MC*.

A principal dúvida era:

– “Será que aqueles que consumissem o MC* compensariam as calorias nas próximas refeições?”

Surpreendentemente! Não houve essa resposta.

Aqueles que consumiram o MC* tiveram uma redução geral na ingestão calórica diária. Essa refeição se somada a uma boa porção de proteína, a saciedade iria aumentar ainda mais.

A substituição do macarrão tradicional pela versão de konjac não altera a palatabilidade, e mesmo com a grande diferença de calorias, não houve compensação em outra refeição.

Os autores concluem que o konjac é um opção a ser avaliada para toda a população, principalmente às que estão em obesidade.

Veja comparações entre os tipos de macarrão para 200g.

Macarrão de konjac

18 Kcal;

Sem carboidratos e com 8 gramas de

Macarrão de trigo

314 Kcal;

com 60 gramas de carboidrato e 3,6 g de fibras.

Macarrão de trigo integral

246 Kcal;

com 52 gramas.

Para realizar a prescrição correta para a sua vida melhorar, o nutricionista será fundamental. Você é especialista no que faz, e precisa de um especialista para te ajudar a fazer excelentes escolhas.

Sou o nutricionista Rodrigo Moreira – CRN 38867

Estou à disposição para te orientar e colaborar na sua qualidade de vida. 11 – 953700088

instagram – nutrirodrigomoreira

Abraços.

Referência científica: Au-Yeung, F.; et al. The effects of gelled konjac glucomannan fibre on appetite and energy intake in healthy individuals: a randomised cross-over trial. British Journal of Nutrition, 2017.

O estudo publicado na Br J Nutr, 2018.

Dr. Rodrigo Moreira

Com experiência de 6 anos de atendimento, o nutricionista Rodrigo Moreira, criador da marca e da Metodologia NutraSports, desenvolve através de uma consulta didática e esclarecedora, planejamentos alimentares individualizado.

www.nutrasports.com.br