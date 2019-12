Doenças de verão: Como se prevenir?

Antes mesmo do inicio do verão (22/12), o calor já apareceu em todas as cidades do Brasil. Pela estação ocorrer sempre nas festas de fim de ano e no período de férias, o Verão é muito ligado a curtição. Tanto que é durante esse período que as famílias costumam viajar, principalmente, para a praia.

Apesar do contato com o mar ser benéfico para saúde, é preciso ficar atento com algumas doenças que costumam aparecer durante o Verão. Por isso que, para quem deseja aproveitar o máximo que essa estação pode oferecer, separamos uma lista com algumas doenças comuns durante o Verão e como evitá-las, confira:

– Dengue

Graças as chuvas frequentes nessa época do ano, muitos criadouros dos mosquito transmissores da Dengue (Aedes aegypti) surgem. A melhor forma de evitar a contaminação é acabar com a água parada. Alguns dos lugares mais comuns são telhas, garrafas, vasos e caixa d’água. Dica: Coloque telas nas janelas do imóvel e use repelente.

– Otite

Se você gosta de ficar na água, seja na praia ou piscina, deve tomar cuidado com a água no canal auditivo, isso pode causar Otite. O ideal é não exagerar ou se já estiver sentido alguma dor, não mergulhar.

– Conjuntivite

Cada vez mais é comum observar praias que não estão próprias para banho. A qualidade da água e os hábitos de seus frequentadores pode resultar na Conjuntivite. É importante ficar atento e não compartilhar toalha, coçar os olhos ou ficar em contato direto com pessoas que já estão com a doença.

– Insolação

Assim como o nome já diz, o Verão é a estação do ano onde o sol fica mais intenso. A alta exposição pode resultar na insolação, que causa febre, tontura, fraqueza e queimaduras. Usar protetor solar ainda é a melhor opção.

– Desidratação

O calor do Verão resulta no aumento da transpiração, por isso que o consumo de frutas e líquidos é obrigatório para evitar ficar desidratado. Mal-estar, ressecamento das mucosas e até mesmo ficar bastante tempo sem urinar são alguns dos sintomas da desidratação.

– Hepatite A

As águas de praias poluídas podem propagar a Hepatite A, que afeta o fígado, causando sintomas semelhantes aos da gripe e icterícia, além de náuseas, vômitos e pele e olhos avermelhados. A doença pode ser prevenida através de vacina.

Texto com apoio: Laboratório Rocha Lima

Foto: Divulgação