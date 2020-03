Espetáculo Meia Noite chega ao Teatro Alfredo Mesquita em curta duração

Para lembrar da capoeira, uma das manifestações culturais mais tradicionais do Brasil, o Teatro Alfredo Mesquita recebe o espetáculo de dança “Meia Noite”. Serão apenas dois dias de apresentação (11 e 12/03) que prometem encantar o público por meio da mistura da dança e arte marcial. Entrada R$ 40.

A capoeira é tratada como elemento criador e motivador do movimento e também como um ponto de partida para se pensar a memória do corpo negro que dança. Para transmitir isso ao público, o bailarino Orun Santana se inspira na vivência com seu pai, o mestre Meia-Noite, cofundador do Centro de Educação e cultura Daruê Malungo, na periferia do Recife (PE), espaço onde o intérprete cresceu e onde desenvolve trabalhos.

Em cena, o bailarino faz um paralelo entre dois universos: Um, pessoal, de sua relação familiar, entre pai e filho, mestre e discípulo; E outro, social e cultural, dos movimentos e do imaginário político-poético do corpo negro na cena. Dessa forma, o intérprete costura imagens e memórias da dança negra, de danças populares do Nordeste e do corpo brincante, assim como aspectos de sua própria ancestralidade.

Meia Noite no Teatro Alfredo Mesquita

Quando: De 11 a 12 de março, quarta-feira, às 21h e quinta-feira, às 16h

Onde: Av Santos Dumont , 1770 – Santana

Entrada: R$40,00 (inteira) ou R$20,00 (meia)

Indicação: Livre

Foto: Lívia Neves/Divulgação