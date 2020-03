Prefeitura reúne 700 vagas de emprego para mulheres vítimas de violência amanhã (5)

Amanhã (5), quinta-feira, a Prefeitura oferece mais de 700 vagas de emprego na 2ª edição do programa Contrata SP Tem Saída, para mulheres vítimas de violência doméstica. A ação acontece, também, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres (8). O evento começa às 9h e será na Casa da Mulher Brasileira, em Cambuci.

De acordo com a gestão municipal, cerca de 20 empresas irão oferecer oportunidades de emprego nas áreas de serviços, comércio, saúde e beleza com salários de até R$ 3.000. Entre os cargos disponíveis destacam-se analista de suporte comercial, podóloga, operadora de telemarketing, auxiliar de limpeza, entre outros.

No Contrata SP Tem Saída também serão realizadas oficinas do Programa Elabora com abordagens sobre comportamento em processos seletivos, como obter bons resultados em entrevistas e elaboração de currículo. No local também será possível se inscrever para cursos de qualificação profissional e ter atendimento sobre empreendedorismo.

Contrata SP – Tem Saída

Quando: 5 de março, quinta-feira, das 9h às 16h

Onde: Casa da Mulher Brasileira – Rua Viera Ravasco, 26 – Cambuci

Entrada: Gratuita