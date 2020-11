Novembro Azul, uma campanha que salva vidas

Você sabia que somente no estado de São Paulo houve um registro de 4.751 internações por diagnóstico de câncer de próstata e 1.712 óbitos pela doença, até agosto de 2020? No ano passado, foram 8.476 internações e 3.332 óbitos.

Esses números acendem um alerta, e reforçam a necessidade da campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre a importância dos exames preventivos.

Procurar auxílio médico, realizar exames de rotina e fazer o exame de toque se for necessário, são as recomendações de todas as organizações que passaram a realizar a campanha. Um diagnóstico precoce pode salvar vidas.

Veja quais são os sintomas que precisam ser investigados, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA),

– Dificuldade de urinar

– Diminuição do jato de urina

– Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite

– Sangue na urina

No entanto, tais sintomas podem aparecer em estágios mais avançados da doença, com a ausência de qualquer alteração perceptível no início da doença, daí a importância em deixar o preconceito de lado e realizar exames regularmente.

O jornal SP Norte apoia a campanha Novembro Azul!