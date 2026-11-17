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Como acontece todo mês, a Casa Flora e a Guardia Prime realizaram o almoço com empresários no último dia 10 de novembro na sede da Casa Flora, localizada no Brás.

O objetivo é estreitar relacionamentos, rever amigos e apresentar produtos, lançamentos, serviços de ambas as empresas.

Durante o almoço, preparado especialmente pelo chef da Casa Flora, com alguns pratos de origem italiana, foram apresentados alguns vinhos importados do Chile, que segundo os sommeliers são hoje o melhor custo benefício quando o assunto é qualidade, sabor e preço. Esses produtos são vendidos por atacado a supermercados, empórios e casas especializadas em todo o Brasil. A Casa Flora também vende esses produtos no varejo em suas lojas.

Junior Carvalhal, Major Paulo César (PC) e Neto Carvalhal, anfitriões do evento

Os empresários presentes como em todo almoço promovido pela Casa Flora e pela Guardia Prime, tiveram a oportunidade de trocarem ideias e apresentarem suas empresas. Presente também no almoço o recém eleito Deputado Estadual Coronel Paganotto, que participou dos almoços anteriores. “Quero agradecer o apoio que recebi nesta casa, de todos os amigos e empresários que tive a oportunidade de conhecer nestes almoços, e aproveito para colocar o meu gabinete, a partir de minha posse em janeiro de 2027, a disposição de todos aqui presentes. Gostaria também de anunciar que o Major Paulo César (PC) diretor da Guardia Prime será meu assessor parlamentar.” finaliza o Deputado Coronel Paganotto;

De camisa azul, ao fundo, o Deputado Estadual eleito, Coronel Paganotto agradecendo aos presentes pelo apoio durante a campanha

O Major Paulo César, diretor da Guardia Prime agradeceu a presença de todos. “Para nós da Guardia e da Casa Flora, representada pelos seus diretores e amigos Junior e Neto Carvalhal, somo gratos pela presença de todos, e agradecer pela oportunidade de fortalecermos nossas laços de amizade e de negócios!” completa Major Paulo César.

Entre os convidados estiveram presente ao evento além dos anfitriões, Neto Carvalhal, Junior Carvalhal, Major Paulo César, os convidados, Deputado Estadual, Coronel Paganotto; Reinaldo Papiordanou, presidente do Instituto da Criança e Adolecente do HC; Sergio Acuesta, do Instituto da Criança e Adolecente do HC; Wisam Kamel Ayache, Shopping Mega Polo; Lauro Pimenta, presidente da ALOBRAS; Acácio Queiros, EWZ Corretora de Valores; Victor Mouabed, EWZ Corretora de Valores; Faissal Yunes JR, Associação ALUMNI; Samir Mohamed Trad, Jornal SP Norte; Alexandre Aniz, presidente Instituto Bacareli; Dr. Cyro Lage; Abel Rocha, diretor Sabel Incorporadora e Secovi; Rodrigo Fairbanks Von Uhlen Dorf, vide-presidente do SIDUSCON; Sérgio Antonio Monteiro Porto, vice-presidente do SECONCI; Dr. Ricardo Vargas, delegado de Polícia e da Secretaria Estadual da Fazenda.

Sobre a Casa Flora

Com quase 60 anos, a Casa Flora é uma empresa importadora e distribuidora atacadista de bebidas, vinhos e alimentos de excelência do mundo todo. Sempre com novidades, atende também no varejo em suas lojas localizadas no Brás. Sempre com o propósito de reunir pessoas à mesa e transformar encontros em momentos memoráveis.

Loja

Santa Rosa, 207 ·

Tel.: (11) 2842-5199

Escritório

Rua da Alfândega, 200 – loja 31

Tel.: (11) 3327-5199

www.casaflora.com.br

@casafloraloja

Compre pelo WhatsApp: (11) 98811-2126

Sobre a Guardia Prime

Com mais de 20 anos de experiência em segurança e vigilância, atendendo clientes de diversos segmentos, a Guardia é uma empresa de grande referência no mercado, tendo o objetivo de prestar serviços de qualidade juntamente com uma equipe de profissionais altamente qualificados para atender às diversas necessidades de nossos clientes. A Guardia tem as mais completas soluções integradas para todos os serviços prestados, nos mais diversos segmentos.

Portaria Virtual – Condomínios Residenciais e Comerciais – Empresas, Comércios e Indústrias – Obras – Residências

Tel/whats.: 11 95071-8240

www.guardiaprime.com.br

Major Paulo César, Neto Carvalhal e Reinaldo Papiordanou