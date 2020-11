Feirão limpa nome do Serasa tem desconto de até 99% no valor de divida

Entre os dias 03 e 30 de novembro, acontece o 26° Feirão Serasa Limpa Nome. Com a participação de 50 empresas, o programa permite a consumidores inadimplentes quitarem suas dívidas com até 99% de desconto.

Os atendimentos para que buscam o serviço ocorrem através dos canais digitais da Serasa Limpa Nome (site, WhatsApp e aplicativo) ou presencialmente nas mais de 7 mil agências dos Correios de todo o Brasil.

“Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos” afirma Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa

Em setembro, a capital paulista conta com mais de 4.2 milhões inadimplentes, 3% a menos do que o mesmo período no ano passado, quando registrou 4.4 milhões. Já em todo o Estado de São Paulo, a inadimplência chega a 15 milhões. Um levantamento realizado pela própria Serasa mostra os impactos na taxa de inadimplência no Brasil em 2020 em comparação com o ano passado:

Segundo o Serasa, o feirão poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores que estão inadimplentes atualmente.

Confira quais são as empresas participantes:

Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.