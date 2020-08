“Novo normal”: Primeiro show com distanciamento social na Inglaterra tem público em baias

Na noite da última terça-feira (11), a cidade de Newscastle foi sede do primeiro show com distanciamento social realizado na Inglaterra. A apresentação do cantor britânico Sam Fender ocorreu em uma área do Gosforth Park.

O evento contou com cerca de 2.500 pessoas, que ficaram acomodadas em baias espalhadas pelo gramado, cada uma com, no máximo, 5 pessoas.

No local também foram montados alguns stands com bares e lanchonetes.

O parque já tem mais shows programados para o mês de setembro, com esse mesmo sistema de separação do público.

Será que a moda vai pegar?

(vídeo:@kierondonoghue/Twitter)