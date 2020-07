Shows tributos de Queen e Michael Jackson prometem agradar os fãs de música

Dois shows prometem marcar as live deste domingo (5) do projeto Cidade Unida. A partir das 18h, a banda cover de Queen e o artista que faz tributo ao Michael Jackson se apresentam pelo YouTube da Live Aki.

Os shows ficarão por conta das apresentações da banda Queen Tribute Brazil e de Christian Joseph – Michael Jackson Tributo Artista.

As apresentações serão transmitidas dentro do condomínio Solar de Santana, localizado na avenida Conselheiro Moreira de Barros, zona norte. Além dos shows, o projeto promove ações de solidariedade com a arrecadação de alimentos.

Antes da live, os moradores do condomínio receberão orientações e palestras por meio de profissionais da saúde sobre recomendações e dicas de prevenção neste período de quarentena.

O projeto Cidade Unida já arrecadou mais de 4 toneladas de alimentos até o momento. Todos os mantimentos arrecadados serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de entidades filantrópicas.

Shows/live Queen e Michael Jackson

Quando: 5 de julho, domingo

Horário: 17h

Transmissão:LiveAki no YouTube

Foto: Divulgação