SP recebe quarto lote com 5,5 milhões de doses da vacina CoronaVac

O estado de São Paulo recebeu na manhã desta quinta-feira (24) um quarto lote vindo da China com o equivalente a 5,5 milhões de doses da CoronaVac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

O Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e o Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, acompanharam a chegada do material.

O avião pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 5h30 da manhã.

“Este é mais um importante passo no enfrentamento da pandemia no Brasil. O imunizante atingiu um índice de eficácia superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde e, com isso, poderemos em breve solicitar à Anvisa o registro”, disse o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

A carga de 5,5 milhões de doses que chegou hoje é composta por 2,1 milhões de doses já prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas.

Mais dois carregamentos devem desembarcar no Brasil na próxima semana, nos dias 28 e 30 de dezembro, totalizando 10,8 milhões de doses do imunizante.

Na segunda-feira (21), o governador João Doria, anunciou que o governo do estado de São Paulo a comprou 100 milhões de seringas e agulhas para vacinação contra o coronavírus.