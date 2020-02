Cantareira Norte Shopping realiza a Aulão Funcional especial de carnaval

Nesta quinta-feira (13/02), a partir das 19h30, o Cantareira Norte Shopping realizará mais uma edição do “Aulão Funcional“. A atividade é gratuita e acontece em parceria com a academia SmartFit. Com formato dinâmico e animado, o treino funcional trabalha a força muscular, a flexibilidade e o sistema cardiorrespiratório.

O objetivo da ação é estimular a qualidade de vida e bem-estar, incentivando o cuidado com o próprio corpo, além de proporcionar interação entre as pessoas.

AULÃO FUNCIONAL no Cantareira Norte Shopping

Quando: 13 de fevereiro, quinta-feira, às 19h

Onde: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001 – Jardim Pirituba

Entrada: Gratuita