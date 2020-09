Messi fica no Barcelona

Após tentar saída e ser cogitado no Manchester City, o jogador argentino Lionel Messi anunciou nesta sexta-feira (04) que continuará no Barcelona até o fim de seu contrato, em 2021. Em entrevista ao site Goal, o craque disse que gostaria de sair, mas que vai permanecer para evitar uma disputa judicial com o clube catalão.

“Eu achava e tínhamos certeza que eu estaria livre, o presidente sempre disse que ao final da temporada eu poderia decidir se ficava ou não. Agora vou seguir no clube porque o presidente me disse que a única maneira de sair era pagar a multa de 700 milhões. E isso é impossível”, revelou Messi.

Na entrevista, ele afirmou também que sua decisão de sair não está relacionada com a goleada de 8 a 2 sofrida para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.

“[A decisão] não veio por causa do resultado na Champions League contra o Bayern, vinha pensando há muito tempo [em sair]. Eu disse ao clube, especialmente ao presidente, que queria sair. Eu disse a ele o ano todo. Ele acreditava que era hora de se afastar. Achava que o clube precisava de mais jovens, gente nova e pensei que meu tempo no Barcelona havia acabado”.

Pelo Barcelona, Lionel Messi tem 731 jogos, 634 gols e 34 títulos.