SP recebe último lote da vacina Coronavac no ano

São Paulo recebeu na manhã desta quarta-feira (30) um lote com 1,5 milhão de doses prontas da Coronavac, vacina contra o novo coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Essa é a sexta e última remessa do ano vinda da China.

O lote com o imunizante veio em um voo comercial e chegou ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O voo que durou 12 horas chegou 20 minutos antes do previsto no terminal aéreo internacional, por volta das 5h30.

Com a chegada desse novo lote, o Butantan já recebeu 10,6 milhões de doses da Sinovac. A vacina ainda não tem autorização da Anvisa para uso e está na terceira fase de testes.

O primeiro lote com 120 mil doses chegou ao Brasil no dia 19 de novembro. O segundo carregamento, com 600 litros a granel do insumo, correspondente a um milhão de doses, desembarcou em 3 de dezembro. Já a terceira remessa, com 2 milhões de doses, foi recebida em 18 de dezembro. Na véspera de Natal (24), São Paulo recebeu a maior carga de 5,5 milhões de doses.

O governo de São Paulo chegou a anunciar que a CoronaVac é eficaz, mas adiou novamente a divulgação dos resultados da terceira fase de testes. A comprovação da eficácia é necessária para que a vacina seja aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).