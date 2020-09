Criança de 5 anos morre em incêndio na Zona Norte

Um garoto de 5 anos de idade morreu nesta quarta-feira (02) durante um incêndio no bairro da Cachoerinha, Zona Norte de São Paulo. Segundo a polícia, a mulher que cuidava da criança dormiu após tomar medicamentos e só acordou quando o incêndio havia atingido a casa.

O corpo do menino foi encontrado na rua Gervásio Leite Rebelo pelos bombeiros, que mobilizaram nove viaturas e 28 homens para controlar o incêndio na comunidade.

A Polícia Militar solicitou uma perícia para tentar identificar as causas do incêndio. O caso foi registrado como incêndio e morte suspeita no 72º DP (Vila Penteado)

É segunda morte de criança em incêndio no período de uma semana na cidade de São Paulo. No sábado (29), um garoto de 9 anos de idade morreu em um incêndio na favela Chaparral, que fica na Penha, Zona Leste da capital.